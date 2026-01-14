Protección Civil rescata a Yésica Roby en Cañón de San Antonio

Arteaga, Coahuila. – Un operativo de rescate en la Sierra de la Marta se ejecutó la tarde de este miércoles para auxiliar a una senderista que resultó lesionada mientras se encontraba en una zona montañosa de difícil acceso.

La persona afectada fue identificada como Yésica Roby Martínez Estrada, de 26 años, quien sufrió una lesión cuando se encontraba en el Cañón de San Antonio de las Alazanas, en el tramo rumbo a Mesa de las Tablas, un punto elevado que complicó las labores de ascenso y descenso.

De acuerdo con la información disponible, la joven permaneció prácticamente en la cima del cerro, hasta donde personal de Protección Civil y Bomberos de Arteaga tuvo que ascender con equipo de primeros auxilios, material de inmovilización y una camilla, con el objetivo de brindarle atención en el lugar antes de iniciar el traslado.

En la parte baja de la montaña, las unidades de emergencia se concentraron en el punto conocido como La Moneda, que funcionaron como base de operaciones. Desde ahí, al menos dos unidades lograron avanzar hasta la zona donde se localizó a la senderista, manteniendo comunicación constante con el personal en tierra.

Debido a las condiciones del terreno, el descenso de la lesionada demoró más de una hora y media. Una vez estabilizada, se trasladó para recibir atención médica especializada en un nosocomio de Saltillo.