ARTEAGA, Coah.- Un total de 13 personas detenidas y un vehículo asegurado fue el resultado del operativo "Orden y Limpia", realizado en comunidades rurales de Arteaga mediante la coordinación de corporaciones municipales, estatales y federales.

El despliegue, efectuado el 22 de noviembre de 14:00 a 18:00 horas, formó parte de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía General del Estado.

En las acciones participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Arteaga, a cargo del comandante Luis Urbano Udave Flores; la Policía de Acción y Reacción; la Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el reporte oficial, 10 personas fueron detenidas por diferentes faltas administrativas y quedaron a disposición del juez calificador.

Además, otras tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por hechos relacionados con amenazas, portación de arma blanca y conducción de un vehículo en estado inconveniente.

Como parte de las intervenciones, las corporaciones también aseguraron un vehículo presuntamente relacionado con un hecho posiblemente constitutivo de delito, el cual quedó a disposición del Ministerio Público.

El operativo tuvo como objetivo mantener la presencia de las instituciones de seguridad en el territorio, prevenir conductas que puedan constituir faltas administrativas o delitos y fortalecer la capacidad de respuesta en las comunidades rurales.

Estas acciones forman parte del esquema de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para mantener la vigilancia en la zona rural y la cabecera municipal de Arteaga.