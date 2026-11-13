Contactanos
Coahuila

Detienen a pareja en Mustang robado

El automóvil fue localizado gracias al sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando de arteaga tras el reporte de robo.

Por Marco Juarez - 13 noviembre, 2026 - 12:57 p.m.
La Policía Municipal de Arteaga detuvo a Jorge N. y Cinthia N. cuando viajaban en un Mustang con reporte de robo en Saltillo.
La Policía Municipal de Arteaga detuvo a Jorge N. y Cinthia N. cuando viajaban en un Mustang con reporte de robo en Saltillo.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ARTEAGA, Coah.- Una pareja fue detenida en Arteaga cuando viajaba a bordo de un Ford Mustang con reporte de robo en Saltillo, luego de que corporaciones de seguridad activaran un operativo de búsqueda y seguimiento en la región sureste.

      Los detenidos fueron identificados como Jorge N. y Cinthia N., quienes fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal de Arteaga cuando circulaban de poniente a oriente sobre el bulevar Fundadores, en el cruce con Gonzalo Valdez.

      La localización del automóvil ocurrió después de que las autoridades recibieran el reporte de robo en Saltillo. A partir de la alerta, se activó el seguimiento mediante el sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) de Arteaga.

      De acuerdo con el registro de personas puestas a disposición del Ministerio Público, Jorge N. quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos por los presuntos delitos de receptación, amenazas y conducir un vehículo con reporte de robo.

      En tanto, Cinthia N. fue puesta a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de amenazas y cohecho.

      Acciones de la autoridad

      La intervención estuvo a cargo de la Policía Municipal de Arteaga, bajo la conducción del comandante Luis Urbano Udave Flores, como parte del Mando Coordinado de Seguridad, esquema que permite el intercambio de información y la colaboración entre corporaciones municipales y estatales.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados