Detienen a pareja en Mustang robado

ARTEAGA, Coah.- Una pareja fue detenida en Arteaga cuando viajaba a bordo de un Ford Mustang con reporte de robo en Saltillo, luego de que corporaciones de seguridad activaran un operativo de búsqueda y seguimiento en la región sureste.

Los detenidos fueron identificados como Jorge N. y Cinthia N., quienes fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal de Arteaga cuando circulaban de poniente a oriente sobre el bulevar Fundadores, en el cruce con Gonzalo Valdez.

La localización del automóvil ocurrió después de que las autoridades recibieran el reporte de robo en Saltillo. A partir de la alerta, se activó el seguimiento mediante el sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) de Arteaga.

De acuerdo con el registro de personas puestas a disposición del Ministerio Público, Jorge N. quedó a disposición del Ministerio Público Especializado en Robo de Vehículos por los presuntos delitos de receptación, amenazas y conducir un vehículo con reporte de robo.

En tanto, Cinthia N. fue puesta a disposición de las autoridades por los presuntos delitos de amenazas y cohecho.

Acciones de la autoridad

La intervención estuvo a cargo de la Policía Municipal de Arteaga, bajo la conducción del comandante Luis Urbano Udave Flores, como parte del Mando Coordinado de Seguridad, esquema que permite el intercambio de información y la colaboración entre corporaciones municipales y estatales.