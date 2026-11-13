Conserva Saltillo 35 camiones en ruta

SALTILLO, COAH.- A un año del arranque de Aquí Vamos Gratis, el sistema de transporte público mantiene sus 35 unidades, luego de recuperar un camión que permaneció varios meses en reparación tras un accidente en el sector sur de la ciudad.

Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible de Saltillo, informó que el percance más fuerte ocurrió en la salida de Santa Elena, donde una unidad sufrió daños que la mantuvieron fuera de circulación durante varios meses.

Sin embargo, el camión ya se encuentra nuevamente en servicio, por lo que la flota conserva sus 35 unidades.

El funcionario explicó que disponer de unidades adicionales respecto a las necesidades de operación ha permitido realizar relevos cuando algún vehículo requiere mantenimiento o reparación, sin afectar la prestación del servicio.

Estado de los camiones

En cuanto al estado físico de los camiones, señaló que durante los primeros meses se registraron daños en el interior, principalmente rayones y grafitis, algunos de los cuales fueron difundidos en redes sociales.

No obstante, consideró que el comportamiento de los usuarios ha cambiado con el tiempo y destacó el cuidado que los saltillenses han mostrado hacia las unidades.

Aunque todavía se presentan algunas expresiones gráficas en los camiones, aseguró que estos se mantienen limpios y reciben mantenimiento con mayor frecuencia.

Operadores del servicio

Por otra parte, De la Rosa estimó que al menos 20 operadores han causado baja por motivos relacionados con una mala operación del servicio. Reconoció que durante la etapa inicial del programa la rotación de personal fue elevada, por lo que el número de trabajadores que han salido del sistema es mayor.

También destacó a los operadores que han permanecido desde el inicio del programa.

Respecto a la supervisión del servicio, explicó que mantienen estándares de calidad estrictos y atienden los reportes ciudadanos recibidos mediante redes sociales y los centros de quejas y monitoreo.

Detalló que, cuando reciben denuncias por omitir paradas, atravesarse o no respetar un semáforo, revisan las grabaciones de las cámaras para verificar los hechos y tomar las medidas correspondientes.