El fuego le arrebató su hogar y a 5 mascotas

"No me importa lo material, me preocupa darles de comer a mis animalitos", expresó Angélica Morales, quien perdió su vivienda en un incendio en la colonia Las Esperanzas, pero cuya mayor preocupación ahora es conseguir alimento para los perros que dependen de ella.

La mujer, dedicada al rescate de animales en situación de calle, tenía 13 perros bajo su cuidado. El fuego consumió su jacal, construido con madera y lámina, y provocó la muerte de dos perritas y tres gatitas bebés que se encontraban en el domicilio.

Angélica contó que había salido a realizar un mandado y, cuando regresaba, encontró su vivienda envuelta en llamas. Desesperada, intentó entrar para salvar a sus animales, mientras los bomberos trabajaban para controlar el incendio y rescatar a algunos cachorros.

Aunque inicialmente mencionó que el fuego pudo originarse por una pila que su esposo había dejado cargando, posteriormente manifestó sus sospechas de que el incendio pudo haber sido provocado. Consideró que la presencia de tantos animales en su domicilio generaba inconformidad entre algunos vecinos.

Conmovida por la pérdida de sus mascotas, insistió en que ellas eran su principal preocupación. Explicó que sus animales llegaron solos a su casa y que se dedicaba a cuidarlos y rescatarlos, por lo que lamenta especialmente la muerte de quienes ya no pudieron salir de las llamas.

Mientras Angélica enfrenta la pérdida, su esposo comenzó a buscar entre los escombros madera y materiales que pudieran recuperarse para levantar nuevamente su pequeño jacal, utilizando láminas y lo que logre rescatar.

La comunidad se une para ayudar a Angélica Morales

La situación ha movilizado a vecinos y habitantes de la colonia, quienes comenzaron una cadena de apoyo para ayudar a la pareja y conseguir alimento para los animales que sobrevivieron. Actualmente, Angélica no cuenta con recursos suficientes para comprar comida ni para sus mascotas ni para ella, por lo que solicita la solidaridad de la comunidad.

Las personas interesadas en apoyarla pueden acudir a su domicilio, ubicado en la calle 11, entre las calles 44, en la colonia Las Esperanzas, donde necesita principalmente alimento para sus animales y ayuda para comenzar de nuevo.

Angélica Morales prioriza el bienestar de sus animales

Para Angélica, recuperar sus pertenencias puede esperar. Su mayor angustia es que los perros que ha rescatado no se queden sin comer, pues ahora, después de perderlo todo, siguen dependiendo de ella.