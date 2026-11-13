Crece detección oportuna; logran vencer al cáncer

El fortalecimiento de la detección oportuna ha permitido salvar vidas y que más pacientes logren concluir satisfactoriamente sus tratamientos oncológicos en la región, destacó la presidenta de la asociación Por una Vida Digna y Contra el Cáncer A.C., Lourdes Ramírez Leal.

En entrevista, Ramírez Leal señaló que, si bien el número de casos de cáncer sigue incrementándose en comparación con años anteriores, las campañas de concientización han rendido frutos al lograr diagnósticos tempranos. Como muestra de ello, informó que en lo que va del año alrededor de cinco pacientes lograron vencer la enfermedad y "tocaron la campana", mientras otro grupo se encuentra en la recta final de su terapia.

Avances en la detección temprana del cáncer

Actualmente, la agrupación brinda acompañamiento y apoyo a cerca de 130 pacientes —en su mayoría mujeres, además de cinco hombres—. Aunque el cáncer de mama concentra la mayor incidencia, también atienden a aproximadamente 10 personas con cáncer de colon, dos con cáncer de pulmón y otros casos de médula y diversos padecimientos.

No obstante, la dirigente advirtió que los pacientes continúan enfrentando el desabasto de medicamentos de vigilancia, quimioterapias y anticuerpos en las instituciones públicas de salud, sumado al elevado costo de las terapias, como las quimioterapias orales que rondan los 86 mil pesos.

Desafíos en el acceso a tratamientos oncológicos

Ante esta situación, subrayó que la asociación logra respaldar a quienes no pueden costear sus tratamientos gracias a los donativos de medicamentos que realizan otros pacientes y ciudadanos solidarios, los cuales son entregados directamente a quienes más los necesitan.