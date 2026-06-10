Ramos Arizpe: tractocamión con gasolina se incendia

RAMOS ARIZPE, COAH.- La intervención oportuna del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe permitió controlar un incendio registrado en un tractocamión que transportaba combustible sobre el libramiento Norponiente, evitando que la situación derivara en consecuencias mayores.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 43, donde la pesada unidad trasladaba dos autotanques con un total de 63 mil 600 litros de gasolina, circunstancia que generó una movilización inmediata de los cuerpos de emergencia debido al riesgo que representaba para automovilistas y zonas cercanas.

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron temporalmente la circulación vehicular en ambos sentidos del libramiento mientras se desarrollaban las labores para sofocar el fuego y asegurar el área.

El conductor de la unidad fue identificado como José Iván Robledo Vega, de 45 años de edad y originario de Matamoros, Coahuila. A pesar de la magnitud del incidente, no sufrió lesiones.

Según su versión, los dos autotanques transportaban 31 mil 800 litros de gasolina cada uno. El combustible había salido de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y tenía como destino final la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

El operador indicó que desconoce las causas que originaron el incendio. Explicó que al detectar las llamas detuvo de inmediato el vehículo e intentó combatir el fuego utilizando un extintor de polvo químico seco; sin embargo, al no lograr controlarlo, optó por alejarse del lugar para resguardar su integridad.

La unidad siniestrada pertenece a la empresa Transportes SIMSA. Tras varios minutos de trabajo, los cuerpos de emergencia lograron controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas ni daños adicionales de consideración.

Las autoridades mantuvieron el área bajo vigilancia hasta descartar cualquier riesgo derivado de la carga de combustible que transportaba el tractocamión.