Denuncian robo y vandalización de tumba en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Una familia de Ramos Arizpe denunció el robo y vandalización de la tumba de su madre en el panteón San Ignacio, ubicado en la colonia Mirador.

La afectada relató que al acudir a la bóveda encontró el portón dañado y la puerta retirada, en lo que representa un nuevo episodio de robos en este lugar.

"El año pasado robaron la puerta de la bóveda de la tumba de mi madre, nos costó 18 mil pesos y esta vez encontramos el portón dañado, como que también se lo quisieron llevar y ese nos costó 11 mil pesos", detalló la afectada, quien además presentó una denuncia formal ante las autoridades.

Sin embargo, las autoridades locales indicaron que la responsabilidad de la seguridad en el panteón corresponde al encargado del lugar, dejando a la familia con pocas opciones para resguardar la tumba.

La afectada también denunció la falta de atención y respuesta por parte del personal del panteón y de las autoridades municipales, a quienes hace un llamado para incrementar la vigilancia y asegurar que los espacios destinados a los difuntos sean respetados.

"Es frustrante que a pesar de que hacemos todo por cuidar a nuestros fieles difuntos, nos encontremos con estas situaciones de inseguridad en un lugar donde deberían descansar en paz", señaló.