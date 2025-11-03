Ya no hay respeto en Allende; ¿dónde está la seguridad prometida?

ALLENDE, COAH. – Habitantes de Allende expresaron su hartazgo y preocupación por el aumento de robos en la ciudad, y pusieron en entredicho las promesas en materia de seguridad hechas por el alcalde Ricardo Treviño. Vecinos señalaron que, desde el inicio de la administración, las expectativas no se han traducido en resultados concretos y que los delitos contra la propiedad, cada vez más frecuentes, han dejado a muchas familias sin confianza en las autoridades.

Un ciudadano relató con frustración el caso personal de su padre, una persona con discapacidad que usa un triciclo como medio de transporte, al que le fue sustraída la llanta con todo y rin mientras permanecía en la vía pública. "Es una falta de respeto robarle a una persona discapacitada", dijo, y añadió que la impotencia crece cuando la respuesta institucional parece insuficiente o nula.

Los habitantes cuestionan si las promesas de seguridad de la administración municipal respondieron a una estrategia política más que a un plan operativo real para proteger a la población. Exigen mayor presencia policial, patrullajes focalizados en las zonas más afectadas y atención puntual a víctimas para recuperar la confianza ciudadana y reducir la sensación de inseguridad que ya se vive en varias colonias.

Los vecinos solicitaron a la comuna acciones concretas y transparencia en los resultados: mayor coordinación con cuerpos estatales, instalación de luminarias donde haga falta y programas de proximidad que permitan detenciones y recuperación de bienes. Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta y prepara medidas de autocuidado para proteger a los más vulnerables.