Alcaldesa Yesica Sifuentes lidera protección integral de la infancia en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte del compromiso con el desarrollo integral de la niñez, el Gobierno Municipal llevó a cabo una plática informativa entre la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y docentes de las distintas instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las acciones en materia de protección y atención a menores en situación de vulnerabilidad.

El evento fue encabezado por la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien estuvo acompañada de la titular regional de PRONNIF Región Centro, Martha Lucía Herrera, así como de personal docente y directivo de instituciones de educación básica.

Durante la reunión, se abordaron los protocolos de actuación ante situaciones que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes, destacando la importancia de la detección temprana y la intervención oportuna por parte del personal educativo.

Las y los asistentes recibieron información práctica sobre los mecanismos institucionales de atención, canales de denuncia y procedimientos de acompañamiento.

En su mensaje, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que las niñas, niños y jóvenes son la prioridad del gobierno municipal, y reiteró su compromiso de seguir trabajando en coordinación con las instituciones para garantizar su seguridad, bienestar y sano desarrollo.

"Nuestros niños y niñas son lo más valioso que tenemos. Es nuestra responsabilidad como autoridades, padres y docentes cuidar de ellos, protegerlos y brindarles un entorno seguro donde puedan crecer felices", destacó la presidenta municipal.

Desde el primer día de la administración se han implementado acciones para el bienestar de la comunidad estudiantil, mejorando escuelas, apoyando con material y promoviendo valores que fortalezcan a nuestras familias.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó la importancia de mantener un trabajo conjunto con el sector educativo y PRONNIF, destacando que la educación y la protección deben caminar siempre de la mano.

"Seguiremos trabajando con ustedes, maestras y maestros, porque son el primer contacto con nuestros niños. Juntos podemos construir un mejor futuro para la niñez castañense", afirmó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de proteger los derechos de la infancia y garantizar su desarrollo pleno en entornos seguros, incluyentes y libres de violencia.