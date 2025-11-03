Contactanos

Protección Civil de Ramos Arizpe Agradece Donación de Chamarras por Triple M Metal

Triple M Metal demuestra su compromiso social al colaborar con Protección Civil Ramos Arizpe, mejorando las condiciones del equipo que vela por la comunidad.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 03 noviembre, 2025 - 07:42 p.m.
Triple M Metal muestra su apoyo al personal operativo de Bomberos de Ramos Arizpe.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- La corporación de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe expresó su agradecimiento a la empresa Triple M Metal por la donación de 50 chamarras destinadas al personal operativo.

De acuerdo con la dependencia, este valioso apoyo refuerza el compromiso con la seguridad, la prevención y la atención oportuna a la ciudadanía, además de mejorar las condiciones del equipo que diariamente trabaja al servicio de la comunidad.

"Reconocemos la solidaridad y el compromiso social de Triple M Metal, cuya colaboración fortalece los lazos entre el sector empresarial y los cuerpos de emergencia de nuestro municipio", destacó la corporación.

La entrega de este donativo representa un gesto de apoyo hacia quienes, con dedicación y valentía, responden ante cualquier situación de riesgo para proteger la vida y el bienestar de los ramosarizpenses.

