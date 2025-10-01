Plaza Real de Coahuila cierra temporalmente para remodelación

SALTILLO, COAHUILA.– Lo que comenzó como un rumor en redes sociales terminó por confirmarse: el área de comida de Plaza Real está cerrada. Durante las últimas horas se viralizaron fotografías donde se observan trabajadores retirando mesas, sillas y locatarios empacando los últimos utensilios de sus negocios, lo que provocó desconcierto entre los visitantes.

El espacio ya luce completamente vacío y, aunque la administración evitó dar declaraciones amplias, trascendió que no se trata de un cierre definitivo, sino de una remodelación total del área, la primera en más de dos décadas.

De acuerdo con el personal que labora en el sitio, los trabajos se extenderán cerca de tres meses y estarán listos para estrenar en 2026.

Mientras tanto, los negocios que aún operaban en el área –como Los Mandiles, Helados Sultana, Tostadas estilo Regio y la tradicional comida china serán reubicados temporalmente dentro de la misma plaza, de modo que los clientes podrán seguir disfrutando de su servicio.

El cierre generó inquietud entre los saltillenses, ya que en los últimos años varios locales de ropa, jugueterías y zapaterías han bajado sus cortinas, lo que alimentó la idea de que la Plaza Real podría estar en declive.

Sin embargo, la administración aclaró que la plaza continuará funcionando con normalidad y que, tras la remodelación, regresarán los locatarios originales y se sumarán nuevas cadenas de alimentos para refrescar la oferta gastronómica.