Escuelas justificarán faltas por frío extremo en Acuña a partir de -1 °C

Ciudad Acuña.– Las escuelas de nivel básico en la región justificarán las inasistencias de alumnos cuando la temperatura descienda a -1 grado centígrado, informó el sector salud con base en nuevas indicaciones emitidas por la Secretaría de Educación.

¿Qué medidas se implementan ante el frío?

El Director de Servicios Educativos de la Región, César Morales Veloz, explicó que por primera vez la medida aplicará de manera homologada para preescolar, primaria y secundaria. La justificación contemplará una hora previa al horario habitual de entrada.

Los lineamientos se ajustan ante la llegada de la temporada invernal y la presencia constante de frentes fríos. Aunque aún no se registran temperaturas de este nivel, autoridades prevén que podrían presentarse antes de que concluya el año.

Detalles sobre la justificación de inasistencias

"Es importante que los padres estén atentos a estas indicaciones; y algo que también hay que resaltar es que, si más de la mitad del salón falta, deberán realizarse repasos", puntualizó el funcionario.

Con esta disposición, las escuelas permitirán ausencias sin afectar el registro académico cuando el termómetro marque -1 grado, reforzando la importancia de que las familias monitoreen las condiciones climáticas.