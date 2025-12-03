Conmemoran el Día de la Discapacidad con evento especial en Nava

NAVA, COAH.– El DIF Municipal, en coordinación con la administración del alcalde Iván Ochoa Rodríguez y la presidenta del DIF, Carmina Cárdenas, realizó este martes un evento conmemorativo por el Día Internacional del Mes de la Discapacidad, reuniendo a decenas de familias, estudiantes y organizaciones dedicadas a la inclusión.

Durante la jornada se destacó la labor de la asociación Igualando Condiciones, que celebró 19 años de trabajo continuo en el municipio. Su representante, Marta Rodríguez, agradeció la invitación y explicó que actualmente brindan terapias ecuestres a 38 niños, aunque algunos menores en tratamiento oncológico no pudieron asistir por motivos de salud.

Al encuentro asistieron escuelas de educación especial, instituciones con alumnado con discapacidad y grupos de adultos mayores. El DIF informó que tenían capacidad para recibir a 150 personas, reiterando el compromiso de fortalecer las acciones de atención, acompañamiento e inclusión dentro de la comunidad.