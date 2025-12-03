Contactanos
Coahuila

Conmemoran el Día de la Discapacidad con evento especial en Nava

Escuelas, familias y organizaciones participaron en actividades que destacaron 19 años de labor de "Igualando Condiciones".

Por Alberto Ibarra Riojas - 03 diciembre, 2025 - 06:45 p.m.
NAVA, COAH.– El DIF Municipal, en coordinación con la administración del alcalde Iván Ochoa Rodríguez y la presidenta del DIF, Carmina Cárdenas, realizó este martes un evento conmemorativo por el Día Internacional del Mes de la Discapacidad, reuniendo a decenas de familias, estudiantes y organizaciones dedicadas a la inclusión.

El evento reunió a familias y organizaciones en apoyo a la inclusión.

Durante la jornada se destacó la labor de la asociación Igualando Condiciones, que celebró 19 años de trabajo continuo en el municipio. Su representante, Marta Rodríguez, agradeció la invitación y explicó que actualmente brindan terapias ecuestres a 38 niños, aunque algunos menores en tratamiento oncológico no pudieron asistir por motivos de salud.

Marta Rodríguez, de Igualando Condiciones, agradece el apoyo del DIF.

Al encuentro asistieron escuelas de educación especial, instituciones con alumnado con discapacidad y grupos de adultos mayores. El DIF informó que tenían capacidad para recibir a 150 personas, reiterando el compromiso de fortalecer las acciones de atención, acompañamiento e inclusión dentro de la comunidad.

 

