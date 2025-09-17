Trailero intenta atropellar a elementos de seguridad en Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.- Lo que comenzó como un reporte de riña entre dos grupos de hombres armados con objetos contundentes se convirtió en una persecución digna de película, luego de que un trailero intentara atropellar a elementos de la Policía Municipal de Arteaga la noche del martes.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la alerta se recibió a las 21:02 horas sobre el bulevar Fundadores, a la altura del kilómetro 245+200, frente a una gasolinera.

En el sitio, los oficiales encontraron a alrededor de 10 hombres discutiendo violentamente, lo que obligó a intervenir para disolver el altercado.

Sin embargo, la situación escaló cuando varios de los involucrados comenzaron a agredir a los policías y huyeron en distintos vehículos.

Entre ellos, un sujeto abordó un tractocamión y, en lugar de retirarse, en repetidas ocasiones trató de embestir a los uniformados, poniendo en riesgo su integridad y la de quienes transitaban por la zona.

La persecución culminó en la colonia San Isidro, donde el conductor se refugió en un domicilio para evadir la detención.

El tractocamión fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni se registraron disparos de arma de fuego.

Aunque no se logró la captura del trailero, la corporación aseguró que continuará con las investigaciones para dar con los responsables de la riña y de la peligrosa maniobra contra los elementos de seguridad.