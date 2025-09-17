Incendio arrasa con vivienda improvisada en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Un fuerte incendio se desató la tarde de este miércoles en un terreno baldío de la colonia Postal Cerritos, donde la caja de un camión abandonado habilitada como vivienda quedó envuelta en llamas.

El siniestro ocurrió a un costado del bulevar Fundadores, a la altura de la calle Agua Grande, generando alarma entre los vecinos.

De acuerdo con los reportes iniciales, el fuego comenzó de manera repentina en el interior del vehículo. El hombre que residía en el lugar logró ponerse a salvo sin lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

Al lugar acudieron de inmediato elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes sofocaron el incendio en cuestión de minutos. Su rápida acción evitó que las llamas alcanzaran una considerable cantidad de madera apilada a un costado, lo que pudo haber desatado una emergencia de mayores proporciones.

El fuego consumió un colchón, aparatos electrodomésticos y pertenencias personales del afectado. Aunque se presume que un corto circuito habría originado el siniestro, autoridades competentes serán las encargadas de confirmar las causas exactas.