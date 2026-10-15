Obras de drenaje en Ramos Arizpe generan congestión y piden ayuda a Tránsito

RAMOS ARIZPE, Coah.- Las obras de reparación del drenaje, el ingreso a clases y la falta de respeto a los semáforos complican la circulación en el cruce del bulevar Analco y Mariano Morales, en Ramos Arizpe, donde ciudadanos solicitan la presencia de Tránsito Municipal para agilizar el paso y prevenir accidentes.

El congestionamiento se intensifica entre las 7:30 y las 8:00 horas, cuando padres de familia llevan a sus hijos a la escuela y cientos de trabajadores se trasladan a sus empleos.

El cierre parcial de la vialidad por los trabajos de drenaje reduce el espacio disponible para circular y provoca largas filas de vehículos que llegan a obstruir las intersecciones, dificultando la incorporación a otras calles.

De acuerdo con reportes ciudadanos, la reducción de dos carriles a uno por las obras obliga a los automovilistas a cambiar de carril al aproximarse al cruce con Mariano Morales, en la zona donde se encuentra un plantel educativo.

Los conductores que descienden del puente Analco deben incorporarse al tramo habilitado para continuar su recorrido. Sin embargo, cuando varios vehículos intentan avanzar al mismo tiempo, se generan conflictos que ralentizan la circulación.

El problema se agrava cuando algunos automovilistas presuntamente no respetan los semáforos y bloquean el paso de quienes buscan atravesar la intersección.

Entre las 7:30 y las 8:00 horas, la llegada de estudiantes incrementa la carga vehicular en el sector.

Padres de familia se detienen a un costado de la vialidad para dejar a sus hijos en la escuela. Estas maniobras pueden ocupar parte de un carril y reducir el espacio disponible para los conductores que buscan continuar su trayecto o dar vuelta en el cruce.

A esta situación se suma el flujo de trabajadores que se dirigen a sus empleos, lo que provoca que vehículos detenidos, cambios de carril y vueltas en la intersección dificulten el avance.

La reducción de carriles, las filas que alcanzan la intersección y el presunto incumplimiento de las señales de los semáforos incrementan el riesgo de conflictos viales.

Los vehículos que intentan incorporarse al carril disponible pueden coincidir con otros automovilistas que buscan avanzar o girar, lo que complica las maniobras en un punto donde convergen quienes descienden del puente Analco y quienes se dirigen a la zona escolar.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, las complicaciones son mayores durante las horas de más tráfico, cuando disminuye el margen para realizar maniobras y aumenta la posibilidad de obstruir el cruce.

Ante las complicaciones, ciudadanos solicitan que elementos de Tránsito Municipal acudan al cruce, principalmente durante la entrada a clases y los horarios de mayor circulación.

Piden que los agentes ayuden a ordenar el flujo vehicular, vigilen el respeto a los semáforos y eviten que los conductores bloqueen las intersecciones.

También consideran necesaria la presencia de los elementos mientras continúen los trabajos de reparación del drenaje, debido a que el cierre parcial coincide con uno de los periodos de mayor movimiento en el sector.

Mientras persistan estas condiciones, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al aproximarse al cruce de los bulevares Analco y Mariano Morales.