Incremento de impuestos podría afectar empresas en Coahuila

SALTILLO, Coah.- El incremento de impuestos y los cambios en las disposiciones fiscales podrían reducir la rentabilidad de las empresas y afectar la economía familiar, especialmente en sectores industriales que operan con márgenes de ganancia limitados, advirtió Arturo Reveles, presidente de Canacintra Región Sureste.

Al referirse a las modificaciones relacionadas con el Impuesto sobre la Renta (ISR), el dirigente empresarial señaló que el nivel de facturación de una compañía no necesariamente refleja sus utilidades, por lo que una mayor carga tributaria podría comprometer sus resultados financieros.

Explicó que existen negocios con ingresos superiores a los 50 millones de pesos que, pese a su volumen de operaciones, mantienen márgenes de ganancia reducidos. Esta situación es particularmente relevante en actividades como la industria automotriz, cuya rentabilidad depende en buena medida de los niveles de producción.

"Hay empresas que, aun facturando más de 50 millones, tienen márgenes muy apretados. Esto seguramente les pegará en sus resultados, porque no forzosamente, aunque sean grandes ingresos, corresponden a grandes utilidades", expresó.

Reveles manifestó su preocupación por las posibles repercusiones de estas medidas en el sector industrial y entre los empresarios, ante el riesgo de que las nuevas obligaciones fiscales dificulten la operación de algunas compañías.

Aunque confió en que las empresas logren adaptarse a las condiciones tributarias, advirtió sobre la importancia de considerar las diferencias entre los ingresos de cada negocio y sus ganancias reales, particularmente en aquellas actividades donde los costos de operación reducen el margen de utilidad.

El posicionamiento se produce luego de que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados aprobara en lo general la Ley de Ingresos para 2027, que contempla un techo de endeudamiento interno de alrededor de 1.7 billones de pesos.