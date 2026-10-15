Colonia Diana Laura: 800 familias esperan regularización de terrenos en Coahuila

SALTILLO, Coah. - Cerca de 800 familias de la colonia Diana Laura continúan sin certeza jurídica sobre sus terrenos, luego de que el propietario registral del predio se negara a seguir adelante con el proceso de regularización, pese a que previamente había aceptado colaborar para concretar la escrituración.

Andrés Garza Martínez, encargado de despacho de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila, informó que las gestiones habían avanzado con la participación de distintas instancias, luego de que se estableciera un convenio con el dueño del terreno para comenzar los procedimientos necesarios para legalizar la situación de los lotes.

Como parte de los trabajos, se elaboró el plano de lotificación y se llevó a cabo el levantamiento correspondiente. Además, el Ayuntamiento de Frontera intervino para autorizar el plano de la colonia, con lo que se cubrieron etapas técnicas y administrativas importantes para continuar con el trámite.

Sin embargo, cuando el procedimiento estaba por avanzar hacia la declaración unilateral del plano, paso necesario para encaminar la escrituración de los predios, el propietario decidió retirarse del acuerdo y no continuar con las gestiones. Hasta ahora, de acuerdo con el funcionario, no se han dado a conocer las razones de esta determinación.

Garza Martínez explicó que la regularización requiere la participación y voluntad de las partes involucradas, por lo que la dependencia estatal mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el dueño del terreno antes de buscar otras alternativas.

En ese sentido, adelantó que se pretende sostener una última reunión con el propietario registral para intentar convencerlo de retomar el compromiso y permitir que el procedimiento avance hasta brindar certeza legal a quienes habitan en la colonia.

Mientras se busca destrabar el conflicto, el Gobierno estatal mantiene el seguimiento del caso debido al número de familias involucradas y a la importancia de que puedan acreditar legalmente la propiedad de los terrenos donde viven.

El titular de despacho indicó que los habitantes ya fueron informados sobre el estado del trámite durante una reunión realizada en la propia colonia Diana Laura. En ese encuentro también se les explicó que existe la posibilidad de recurrir a una vía jurídica para buscar el reconocimiento de sus derechos y continuar con el proceso de regularización.

La situación representa una preocupación para los vecinos, pues, según lo expuesto por el funcionario, el propietario ya realizó ventas y recibió pagos por los terrenos. Por ello, el objetivo de las autoridades es encontrar una salida que permita a las familias avanzar hacia la obtención de sus escrituras y contar con respaldo legal sobre su patrimonio.

El funcionario subrayó que la intención es agotar las posibilidades de negociación, aunque también se contempla definir los pasos jurídicos que correspondan si no se consigue restablecer el acuerdo con el dueño del predio.

Como parte del seguimiento, se prevé realizar una nueva reunión con los habitantes durante la próxima semana. En ella se buscará precisar la ruta que deberán seguir, especialmente si las conversaciones con el propietario no producen resultados favorables.

La Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial continuará con las gestiones para tratar de resolver el caso y evitar que el procedimiento permanezca detenido, con la meta de que las aproximadamente 800 familias de la colonia Diana Laura puedan obtener certeza jurídica sobre sus lotes.