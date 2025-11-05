Deficiencias en el Transporte Público de Ramos Arizpe: Usuarios Afectados

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Rutas intermunicipales y locales continúan operando en decadentes condiciones en Ramos Arizpe, sin concesiones ni placas, a pesar de los operativos que realiza el Gobierno del Estado para regular el transporte público.

Por su parte y ante el tema el subsecretario de Transporte y Movilidad en Coahuila, Fernando Simón Gutiérrez, informó que constantemente se implementan operativos para detectar y sancionar unidades irregulares o en mal estado. Sin embargo, reconoció que el problema persiste en el municipio.

Lo anterior, luego de que recientemente una unidad de la ruta intermunicipal Ramos se descompusiera mientras se encontraba en circulación, hecho que evidenció nuevamente las malas condiciones en que operan muchos de estos transportes.

El funcionario señaló que estarán trabajando de la mano con la administración municipal para atender las quejas de los usuarios, quienes lamentan la falta de respuesta efectiva para mejorar la calidad del transporte público.

"Estamos haciendo revisiones constantes para retirar las unidades que no cumplan con los requisitos o multar a sus concesionarios, pero sabemos que hay mucho por hacer", señaló.

Asimismo y a pesar de las acciones, los habitantes de Ramos Arizpe continúan denunciando fallas mecánicas, mal estado de las unidades y deficiencias en el servicio, que afectan diariamente a cientos de usuarios que dependen del transporte para trasladarse a sus trabajos y escuelas.