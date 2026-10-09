Universidad Tecnológica de Coahuila cambia proveedor de transporte

RAMOS ARIZPE, Coah.- La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) sustituyó a la empresa encargada de su transporte universitario luego de varios días de afectaciones que complicaron los traslados de estudiantes y trabajadores. Con la incorporación de un nuevo proveedor, la institución busca normalizar las rutas y recuperar la movilidad de aproximadamente mil 400 usuarios.

El rector de la universidad, Sergio Guadarrama, informó que la decisión se tomó después de que la compañía que prestaba el servicio durante los últimos ocho meses enfrentara problemas internos que le impidieron cumplir con los recorridos programados.

Las dificultades comenzaron el martes, cuando los usuarios resintieron la falta de unidades y las complicaciones para llegar a las instalaciones educativas. Ante el incumplimiento de las rutas, las autoridades universitarias dialogaron con el proveedor para encontrar una solución, pero finalmente ambas partes acordaron concluir la relación contractual.

Para evitar que las afectaciones se prolongaran, la rectoría realizó las gestiones necesarias para incorporar a DM Control, empresa que comenzó a operar las rutas troncales desde este viernes. Las unidades quedaron disponibles en las instalaciones de la UTC a partir de las 7:40 a.m., con el propósito de reanudar los traslados de la comunidad universitaria.

Guadarrama reconoció que la puesta en marcha del nuevo servicio podría requerir algunos ajustes durante los primeros días, principalmente porque los operadores deberán familiarizarse con los trayectos y la dinámica de las rutas. No obstante, estimó que el transporte podría recuperar su funcionamiento habitual entre el lunes y el martes de la próxima semana.

Como parte de las condiciones contempladas con la nueva empresa, también se prevé contar con unidades adicionales para atender posibles contingencias. La intención es disponer de alternativas en caso de averías mecánicas u otros imprevistos que puedan afectar la operación, de modo que los usuarios no vuelvan a enfrentar una interrupción prolongada del servicio.

La suspensión del transporte tuvo consecuencias directas en la dinámica escolar. Durante el jueves, la universidad determinó desarrollar las actividades académicas en modalidad virtual, con el fin de evitar que los alumnos tuvieran que trasladarse por sus propios medios y realizar gastos extraordinarios en taxis u otras opciones de transporte.

La medida permitió dar continuidad a las clases mientras se resolvía la situación con el proveedor, aunque representó un cambio temporal en la rutina de estudiantes y docentes.

El rector agradeció la disposición de la comunidad universitaria para adaptarse a la contingencia y continuar con las actividades mediante plataformas digitales. Señaló que la respuesta de alumnos y maestros permitió mantener el trabajo académico pese a las dificultades ocasionadas por la falta de transporte.

La prioridad, indicó, es que el servicio vuelva a operar con regularidad y que los usuarios cuenten con opciones confiables para llegar a la institución y regresar a sus hogares, sin que los problemas de movilidad representen un obstáculo para su asistencia.

Con el cambio de empresa y la previsión de unidades de respaldo, la UTC busca evitar que una situación similar vuelva a afectar el desarrollo de las actividades escolares y laborales. Durante los próximos días se observará la adaptación de las nuevas rutas, con la expectativa de que el servicio quede estabilizado al inicio de la siguiente semana.