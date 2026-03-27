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Coahuila

Cruz Roja Sabinas inicia colecta escolar para apoyar servicios

La Cruz Roja en Sabinas espera recaudar fondos suficientes para sostener su operación en la temporada de mayor demanda.

Por Carlos Macias - 27 marzo, 2026 - 07:32 p.m.
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      SABINAS, COAH.- La colecta escolar de Cruz Roja Sabinas inició el pasado lunes y se extenderá después del periodo vacacional, durante todo abril, confirmó Claudia Andrade Bernal, dama voluntaria de la delegación. Agradeció la apertura de instituciones educativas y dijo que los alumnos llevan el mensaje a casa y ayudan a recuperar el hábito de donar.

      Andrade Bernal señaló que, con las vacaciones, los servicios de auxilio se duplican o triplican, por lo que estar preparados es clave. Llamó a padres de familia a apoyar cuando las voluntarias visiten las escuelas, pues cada peso alivia gastos de llamadas, traslados y operación de la delegación.

      Destacó que la colecta escolar representa un ingreso importante dentro del total anual. Para ella, la participación de niños y jóvenes es fundamental porque donan de corazón y amplían la concientización sobre por qué la Cruz Roja es necesaria para todos.

      Explicó que el equipo —patronato, damas voluntarias y voluntarios— ya está listo para recorrer planteles y que espera buenos resultados este 2026. "Feliz y contenta de que nos abrieran estas puertas", dijo, al valorar el arranque de la campaña.

       

      El plan contempla visitas a todas las instituciones que otorguen acceso, con alcancías y mensajes claros sobre auxilio, ambulancias e insumos. La idea es cerrar abril con una recaudación suficiente para sostener la operación en la temporada de mayor demanda.

      Con buen ánimo y agenda en mano, la Cruz Roja Sabinas apuesta a la comunidad escolar para empujar la colecta. El mensaje está en las aulas, pasa a los hogares y regresa en monedas que se vuelven gasolina, material y vidas atendidas.

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