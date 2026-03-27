Cruz Roja Sabinas inicia colecta escolar para apoyar servicios

SABINAS, COAH.- La colecta escolar de Cruz Roja Sabinas inició el pasado lunes y se extenderá después del periodo vacacional, durante todo abril, confirmó Claudia Andrade Bernal, dama voluntaria de la delegación. Agradeció la apertura de instituciones educativas y dijo que los alumnos llevan el mensaje a casa y ayudan a recuperar el hábito de donar.

Andrade Bernal señaló que, con las vacaciones, los servicios de auxilio se duplican o triplican, por lo que estar preparados es clave. Llamó a padres de familia a apoyar cuando las voluntarias visiten las escuelas, pues cada peso alivia gastos de llamadas, traslados y operación de la delegación.

Destacó que la colecta escolar representa un ingreso importante dentro del total anual. Para ella, la participación de niños y jóvenes es fundamental porque donan de corazón y amplían la concientización sobre por qué la Cruz Roja es necesaria para todos.

Explicó que el equipo —patronato, damas voluntarias y voluntarios— ya está listo para recorrer planteles y que espera buenos resultados este 2026. "Feliz y contenta de que nos abrieran estas puertas", dijo, al valorar el arranque de la campaña.

El plan contempla visitas a todas las instituciones que otorguen acceso, con alcancías y mensajes claros sobre auxilio, ambulancias e insumos. La idea es cerrar abril con una recaudación suficiente para sostener la operación en la temporada de mayor demanda.

Con buen ánimo y agenda en mano, la Cruz Roja Sabinas apuesta a la comunidad escolar para empujar la colecta. El mensaje está en las aulas, pasa a los hogares y regresa en monedas que se vuelven gasolina, material y vidas atendidas.