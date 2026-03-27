Óscar Ríos refuerza la seguridad en San Juan de Sabinas durante vacaciones

San Juan de Sabinas Coah.- La seguridad y la coordinación institucional marcan el rumbo de San Juan de Sabinas en este periodo vacacional, con acciones firmes alineadas a la estrategia estatal que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la cual ha permitido mantener a la entidad entre las más seguras del país.

Bajo este mismo enfoque, el alcalde Óscar Ríos Ramírez fortalece la coordinación entre corporaciones, consolidando un trabajo conjunto que prioriza la protección de las familias durante la Semana Santa.

Durante el arranque del operativo, la presidenta honoraria del DIF, Karina Ríos Ornelas, quien acudió en representación del alcalde, destacó que este despliegue va más allá de la presencia operativa, al representar una muestra clara de compromiso institucional y vocación de servicio.

Subrayó que, ante el incremento en la movilidad y la actividad social durante estas fechas, es fundamental redoblar esfuerzos para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de las familias, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad.

"Cuidarnos entre todos es la mejor forma de garantizar que estas vacaciones sean realmente un tiempo de alegría y no de preocupación", expresó, al invitar a las familias a disfrutar de este periodo en San Juan de Sabinas, atendiendo las recomendaciones de seguridad.

En un mensaje enfático, también resaltó que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de todas las instituciones por trabajar como un solo equipo: garantizar que cada persona regrese con bien a casa, destacando que la seguridad no se improvisa, sino que se construye todos los días con trabajo, coordinación y responsabilidad.

Asimismo, hizo un reconocimiento a quienes integran las corporaciones de seguridad y auxilio, señalando que su labor diaria implica entrega, disciplina y sacrificio, siempre con el objetivo de proteger a la ciudadanía en todo momento.

Por su parte, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Diego Garduño, señaló que en el alcalde Óscar Ríos han encontrado un aliado en el tema de seguridad, resaltando la disposición del gobierno municipal para mantener una coordinación efectiva en beneficio de la ciudadanía.

En este operativo participan de manera conjunta la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía de Acción y Reacción (PAR), GREC, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina y la Policía Municipal, además de elementos de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja.

En el acto también estuvieron presentes Luis Humberto García García, director de la Policía Municipal; Juan Francisco Gutiérrez Ozuna, subdirector de la corporación, así como mandos de todas las instituciones de seguridad.

El operativo contempla presencia estratégica en carreteras, espacios recreativos y puntos de alta afluencia, con el objetivo de garantizar atención oportuna y acompañamiento permanente a la ciudadanía durante todo el periodo vacacional.