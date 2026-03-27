Sabinas recibe 15 toneladas de sorgo forrajero: inversión de 700 mil pesos

SABINAS, COAH.- Con éxito se realizó la entrega de 15 toneladas de sorgo forrajero a productores de 7 ejidos del municipio de Sabinas con una inversión de 700 mil pesos, en un evento realizado en la plaza principal de la ciudad, donde estuvo presente el Subsecretario de Desarrollo Rural en la región carbonífera, Diego Elguezal Elguezabal.

Elguezabal señaló que las semillas responden a compromisos del gobernador Manolo Jiménez Salinas con productores del campo, quienes con su esfuerzo se suman al esfuerzo del sector para mantener la grandeza de Coahuila. El funcionario agregó que para la región carbonífera, el gobierno del estado invirtió un total de 8 millones de pesos para hacer entrega de semillas de sorgo forrajero, las cuales se producirán en cientos de hectáreas del campo que beneficiarán al ganado.

El Subsecretario de Desarrollo Rural agregó que de la mano con los gobiernos municipales y el estado, se realizan acciones de beneficio al campo con suplementos, adquisición de equipos pecuarios entre otros. Con respecto a la producción de ganado, el funcionario reconoció que se continúa mejorando la genética con la adquisición de sementales, trabajándose con el mismo afán para estar preparados cuando se haga posible la apertura de la frontera con Estados Unidos para la exportación.

Sobre el temporal, dijo esperar lluvias típicas de inicios de Semana Santa y que mayo traiga agua en lugar de granizo. El ánimo es de cautela: producir forraje con las semillas entregadas y planear engordas mientras Washington define la reapertura.