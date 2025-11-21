Sabinas: 10,000 dosis de vacunas Covid-19 aplicadas en la región carbonífera

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila a través de la Jurisdicción Sanitaria NO.3, informó que hasta noviembre de 2025 se han aplicado alrededor de 10,000 dosis de vacunas contra Covid-19 en la región carbonífera, mientras que la campaña contra la influenza inició en octubre con una meta de 15,000 dosis a aplicarse antes de marzo de 2026.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, destacó que las jornadas se han realizado en hospitales, centros de salud y espacios públicos, priorizando a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En Sabinas, brigadas médicas acudieron incluso a instalaciones de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio Público para garantizar el acceso directo al biológico, además se visitó recientemente el 14 Regimiento de Caballería Motorizado en Múzquiz, donde se inmunizó al personal de tropa, oficiales y jefes contra estas enfermedades.

Esta campaña de inmunización se prolongará todo el periodo invernal que finaliza en marzo de 2026, teniendo como meta beneficiar a 15 mil ciudadanos con la vacuna contra la influenza y la misma cantidad en Covid-19.

Con estas acciones, las autoridades buscan reforzar la protección sanitaria de la población frente a enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, asegurando que la región carbonífera cuente con cobertura amplia y oportuna.