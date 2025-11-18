Motocicleta y vehículo Dodge Neón colisionan en Sabinas, hay lesionados

SABINAS, COAH.- La noche del lunes, alrededor de las 20:30 horas, se registró un accidente vial en la colonia Arboledas, justo frente a las instalaciones de la Cruz Roja, donde dos tripulantes de una motocicleta resultaron con lesiones leves tras ser impactados por alcance por un vehículo Dodge Neón de modelo atrasado.

El percance ocurrió en la intersección de las calles Cuauhtémoc y Luis Villarreal, cuando la conductora del automóvil no logró frenar a tiempo, colisionando con la motocicleta. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo de dos ruedas solo sufrieron raspones en las extremidades, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Paramédicos de la benemérita institución acudieron de inmediato al lugar del incidente, brindando atención prehospitalaria a los lesionados. Su intervención rápida permitió descartar heridas de gravedad y tranquilizar a los involucrados en el siniestro. Elementos de la policía municipal se presentaron en el sitio para levantar el parte correspondiente y realizar las diligencias necesarias. Ambos vehículos fueron trasladados al corralón en espera de que se deslinden responsabilidades y se determine el curso legal del caso.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la frecuencia de accidentes en esa intersección, solicitando mayor vigilancia y señalización para evitar futuros incidentes. Mientras tanto, las autoridades exhortan a los conductores a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad.