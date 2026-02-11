Accidente en carretera 57 deja a hombre herido en Sabinas

SABINAS, COAH.- La mañana de este miércoles se registró un accidente en la carretera Federal 57, a la altura del kilómetro 116+500 en el tramo Sabinas-Agujita, donde un conocido vendedor ambulante resultó lesionado tras el impacto con un vehículo particular.

El afectado fue identificado como Juan Manuel Duarte Cantú, quien se desplazaba en una motocicleta adaptada con triciclo para realizar sus ventas. Tras el percance, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y trasladaron al lesionado al hospital del centro de salud, donde recibió atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente también estuvo involucrado un automóvil Nissan Versa. Sin embargo, no se dieron a conocer mayores datos sobre el conductor de la unidad, quien permaneció en el sitio mientras se realizaban las maniobras de auxilio.

Cabe señalar que, al momento del incidente, las autoridades de seguridad aún no habían llegado al lugar. Ante esta situación, algunos ciudadanos voluntarios se organizaron para desviar el tráfico y permitir que los paramédicos trabajaran con seguridad en la atención del herido.

El accidente generó preocupación entre los habitantes de la zona, ya que Duarte Cantú es un comerciante ampliamente reconocido en la comunidad. Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.