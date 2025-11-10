Investigación por homicidio culposo tras accidente de motocicleta en Sabinas

SABINAS, COAH.- La comunidad de la región carbonífera lamenta el fallecimiento de Yair de N, un joven de 16 años que perdió la vida después de un accidente de motocicleta en el que se impactó contra un vehículo en movimiento. El joven estuvo internado durante siete días en la clínica del IMSS número 24 de Nueva Rosita, donde se le brindó atención médica, pero lamentablemente falleció debido a un traumatismo cráneoencefálico.

¿Qué ocurrió?

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que el delito que se configura en este caso es homicidio de tipo culposo, ya que no hubo intención de cometer la conducta ilícita, pero se está investigando si hubo imprudencia o falta de cuidado por parte del conductor de la motocicleta.

Garduño Guzmán explicó que se están analizando las circunstancias del accidente y se están siguiendo los lineamientos y códigos de tránsito para determinar la responsabilidad del conductor de la motocicleta. También se mencionó que el caso podría encuadrar en una salida alterna, como la reparación del daño, al ser un homicidio de tipo culposo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La familia de Yair y la comunidad en general están consternados por el fallecimiento del joven, y se espera que se haga justicia y se tomen medidas para prevenir accidentes similares en el futuro. La Fiscalía General del Estado continuará con la investigación y se espera que se determine la responsabilidad del conductor del vehículo involucrado en el accidente.