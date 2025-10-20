Acciones conjuntas y blindaje estatal en Coahuila

SABINAS, COAH.- El estado de Coahuila se encuentra totalmente blindado gracias al modelo policial implementado y a la coordinación entre cuerpos policiacos, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Así lo confirmó Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, al destacar la efectividad de las acciones conjuntas en materia de seguridad.

Cuestionado sobre los recientes hechos violentos registrados en zonas fronterizas del estado, particularmente en los límites con Nuevo León y Tamaulipas, el funcionario reconoció que, pese a los desafíos, las estrategias contundentes han permitido mantener la estabilidad y el orden en territorio coahuilense.

En lo que respecta a la región carbonífera, Garduño Guzmán señaló que se continúan realizando operativos coordinados entre la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Seguridad Pública y mandos militares, especialmente en las brechas colindantes con Nuevo León, donde se refuerzan los patrullajes preventivos.

El delegado enfatizó que estas acciones no solo responden a hechos específicos, sino que forman parte de una estrategia permanente de vigilancia y reacción inmediata, diseñada para proteger a la ciudadanía y garantizar la paz en las comunidades de la región.

Finalmente, Garduño Guzmán reiteró que tanto la región carbonífera como el resto del estado de Coahuila se encuentran blindados, gracias al compromiso interinstitucional y a la voluntad política de mantener la seguridad como prioridad.