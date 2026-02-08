Fiscalía General del Estado realiza acciones de cercanía en Sarabia

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado de la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que se llevaron a cabo acciones de acercamiento social en la zona, específicamente en las denominadas "pulgas" del colegio militar, de la Colonia Sarabia de Nueva Rosita, con el objetivo de generar cercanía con la comunidad y fomentar la comunicación.

En el evento, se contó con la presencia de diferentes autoridades, incluyendo agentes del ministerio público y coordinadores del municipio, quienes se presentaron para hacer acto de presencia y generar acciones preventivas. "La idea es generar esta cercanía y fomentar el acercamiento que pudieran llegar a tener con nosotros", dijo Garduño Guzmán.

La respuesta de la comunidad fue positiva, y se recibieron agradecimientos y comentarios sobre temas de seguridad y vigilancia. "Hubo mucha cercanía, algunos agradecimientos, otros comentarios, y sobre todo nos llevamos mucha tarea para seguirle dando mejores resultados en materia de seguridad", agregó el delegado.

El fiscal general del estado, Federico Fernández, ha pedido generar mucha cercanía con la comunidad y abordar las problemáticas que se presenten, incluyendo temas de vigilancia, operativos constantes y ruido. "Generar cercanía, pero también confianza, que la gente nos identifique que se acerque y se dé en cuenta que más allá de ser una autoridad, también somos ciudadanos y vivimos en estos municipios", dijo Garduño Guzmán.

La Fiscalía General del Estado también está participando en un torneo interdependencias para fomentar la cultura del deporte y la salud, y se espera que se sigan realizando acciones de acercamiento social en la región.