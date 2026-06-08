Diez detenidos por delitos electorales en Múzquiz, Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El proceso electoral para renovar las diputaciones locales en el Congreso del Estado de Coahuila dejó un saldo de por lo menos diez personas detenidas en el Distrito 06, acusadas de incurrir en delitos electorales y faltas al orden público.

Las autoridades municipales y estatales desplegaron operativos en los minerales y propiamente la cabecera municipal para atender las denuncias y garantizar la legalidad de la jornada.

En la Villa de Esperanzas, elementos de la Policía Municipal de Múzquiz arrestaron a un ciudadano conocido como "El Bucho". Esta persona circulaba en bicicleta y presuntamente momentos antes ingresó a una casilla electoral el pasado domingo, ofendiendo a los asistentes, lo que provocó su detención inmediata. El hecho generó tensión en la Villa, aunque fue controlado rápidamente por las autoridades.

Otro caso relevante ocurrió en el mineral de Palaú, donde oficiales de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, que encabeza el licenciado Diego Garduño Guzmán, detuvieron a una mujer que viajaba en una camioneta Silverado color arena con placas ER-6290-D.

En su posesión se encontró una bolsa con sobres amarillos firmados con la leyenda "Fila 466". Junto a ella fueron arrestados el conductor del vehículo y un joven que se acercó al lugar, e intentó llevarse la camioneta.

La licenciada Blanca Barrera, coordinadora de Ministerios Públicos en la Región Carbonífera, tomó fe de los hechos, en tanto los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.

De igual forma, se reportó la detención de dos varones que fueron consignados ante el Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales.

Con estos casos, suman cerca de diez personas arrestadas en el Distrito 06. Las autoridades señalaron que continuarán con las indagatorias para deslindar responsabilidades.