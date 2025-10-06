Vinculado a proceso por homicidio de Rogelio Arellano velador de Minas La Florida

SABINAS COAH.- El delegado de la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que Francisco N, presunto responsable del homicidio de Rogelio Arellano, velador de Minas La Florida, fue vinculado a proceso por un juez de control. Rogelio Arellano, de 65 años de edad, fue víctima de un acto delictivo que le costó la vida mientras desempeñaba sus labores como velador en la mencionada mina.

El descubrimiento del cuerpo sin vida de Arellano fue realizado por otro velador que llegó al lugar y encontró a la persona lesionada y fallecida, lo que desencadenó los primeros actos de investigación por parte de las autoridades. Garduño Guzmán detalló que el día viernes se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Francisco N, y el caso fue llevado a una sede judicial donde un juez de control analizó los datos de prueba obtenidos por la Agencia de Investigación Criminal.

El juez dictó auto de vinculación a proceso a Francisco N, considerando los elementos presentados por la fiscalía. Actualmente, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un periodo de tres meses, susceptible de ampliación para continuar con la investigación. Garduño Guzmán subrayó que esta determinación judicial refleja la gravedad del delito imputado.

Respecto a los motivos del homicidio, el delegado indicó que en un primer momento se analizaba un tema relacionado con un robo. El homicidio fue clasificado como doloso con varias calificativas, y el móvil parece atender al interés de generar un robo a la víctima. Rogelio Arellano era una persona de 65 años de edad, y el contexto sugiere que el ataque estuvo vinculado a este propósito delictivo.

Diego Garduño Guzmán destacó el trabajo realizado por la Agencia de Investigación Criminal para obtener los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso de Francisco N. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa subraya la seriedad del delito y la necesidad de asegurar la continuidad de las investigaciones. El caso sigue en proceso judicial, y las autoridades continúan recopilando elementos para esclarecer los hechos y buscar justicia para la víctima y su familia.