Agresión en Melchor Múzquiz: Detenidos cinco implicados en caso de Bryan N

El delegado de la Fiscalía General del Estado de la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó sobre la citación jurídica del caso de la agresión sufrida por Bryan N, de 26 años de edad, el pasado fin de semana en la ciudad de Melchor Múzquiz. La Agencia de Investigación Criminal tuvo conocimiento de que la persona sufrió heridas por arma blanca, inicialmente manejándose la hipótesis de que había sido agredido por una persona, aunque las labores de investigación con apoyo de la policía municipal y diversas corporaciones de los órdenes de gobierno llevaron a determinar que fueron varias las personas involucradas en el suceso.

Garduño Guzmán señaló que se tiene información de que participaron aproximadamente cuatro o cinco personas en este hecho delictivo, lo que derivó en la detención de cinco personas implicadas en esta conducta delictiva en menos de veinticuatro horas. El delegado destacó la respuesta rápida y contundente de la Fiscalía General del Estado y el gobernador, subrayando la importancia de dar certeza y seguridad jurídica a los habitantes de Múzquiz y la región carbonífera. En breve se realizarán actos de investigación en sede ministerial y judicial para el esclarecimiento de los hechos.

Al ser cuestionado sobre el motivo del ataque, Diego Garduño Guzmán indicó que no se cuenta con un motivo o fin específico conocido hasta el momento, lo que sugiere que la conducta es de naturaleza dolosa. La falta de un móvil claro subraya la complejidad del caso y la necesidad de profundizar en las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del suceso.

Respecto al estado de salud de la persona lesionada, el delegado informó que Bryan N tenía inicialmente un estado de salud delicado con un pronóstico reservado. Sin embargo, gracias a la pronta intervención de la policía, paramédicos y el hospital que lo atiende, actualmente se encuentra estable aunque con pronóstico reservado. Se destacó que la persona ya despertó, está consciente y se espera que su estado de salud mejore.

Garduño Guzmán reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado con una respuesta fulminante y cortante ante este tipo de acciones, reflejando la determinación del señor fiscal y el gobernador para garantizar seguridad y justicia en Múzquiz y la región carbonífera. La celeridad en las investigaciones y detenciones subraya el enfoque de la institución para esclarecer los hechos y llevar a cabo procesos judiciales correspondientes.