Hombre hallado en estado crítico en Villa de Palaú tras intento de quitarse la vida

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un hombre identificado como Roberto N fue encontrado en estado crítico tras un intento de suicidio en su domicilio ubicado en el barrio 4 de esta localidad.

Según los primeros reportes, una mujer que se encontraba en el lugar descubrió al hombre suspendido por el cuello, sujetado a un cincho.

La testigo alertó de inmediato a los servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para brindar atención urgente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al domicilio y proporcionaron los primeros auxilios al afectado, estabilizándolo antes de trasladarlo al Hospital General de Palaú.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud actual de Roberto N de 37 años de edad, aunque se informó que permanece bajo valoración médica.

Las autoridades locales aún no han determinado las causas que llevaron al ciudadano a intentar privarse de la vida.

No se han encontrado indicios claros que expliquen el motivo detrás del acto, por lo que se espera que en las próximas horas se realicen entrevistas y análisis que arrojen más luz sobre el caso.

Este lamentable suceso ha generado consternación entre los vecinos del barrio 4, quienes expresaron su sorpresa ante lo ocurrido.

Las autoridades exhortan a la población a estar atentos a señales de alerta en su entorno y recuerdan la importancia de buscar ayuda profesional ante situaciones de crisis emocional.