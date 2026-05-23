Reconoce alcalde de Sabinas irregularidades y abuso policial tras denuncia ciudadana

SABINAS, COAH.- El alcalde José Feliciano Díaz Iribarren reconoció irregularidades en las detenciones y un presunto mal proceder por parte de elementos de la Policía Municipal, luego de tomar conocimiento del caso de Loami Martínez Rostro.

La ciudadana denunció presunto abuso y prepotencia policial a través de redes sociales tras los hechos registrados la tarde del pasado jueves, situación que se suma a otros señalamientos similares contra la corporación.

La afectada y su hermana acudieron a la oficina del edil, donde se les mostraron videos y pruebas relacionadas con la detención. Durante el encuentro, la denunciante manifestó haber recibido golpes, por lo que el alcalde solicitó autorización para realizar una revisión médica y documentar posibles lesiones.

El objetivo, indicó, es contar con elementos probatorios que permitan determinar responsabilidades de manera integral.

Como medida inmediata, se ordenó el arresto de los oficiales involucrados por 36 horas en las celdas municipales, además de una suspensión de un mes sin goce de sueldo y la apertura de un proceso de revisión.

El próximo lunes, el contralor municipal levantará actas administrativas para dejar asentados los hechos con las pruebas recabadas de cámaras y micrófonos instalados en patrullas e instalaciones.

El alcalde admitió que la detención no se realizó conforme a la ley, pues no se leyeron los derechos a la detenida ni se informó que se trataba de una revisión de rutina.

Señaló que, si se comprueba que la oficial actuó en contra de la ciudadana, ambos elementos serán dados de baja de manera inmediata.

En la revisión se observó que la detenida portaba una pequeña cantidad de droga para uso personal, la cual sacó de su calzado.

Se recordó que el 9 de mayo ocurrió un incidente previo con la misma persona, cuando presuntamente se encontraba en estado inconveniente y agredió a oficiales. No obstante, el edil enfatizó que ese antecedente no justifica el presunto mal actuar actual y que la corporación debe apegarse a los protocolos establecidos en cualquier procedimiento.

Los hechos recientes evidencian una crisis de confianza en materia de seguridad en Sabinas, derivada de constantes señalamientos contra elementos policiales y presuntos abusos hacia ciudadanos.

El alcalde reiteró que su administración no tolerará abusos y que cada caso será investigado con las pruebas disponibles. Asimismo, subrayó que las unidades cuentan con sistemas de videograbación para documentar las intervenciones y deslindar responsabilidades.