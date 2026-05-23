Múzquiz Off Road: evento deportivo reúne a 400 entusiastas en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.-Este sábado se llevó a cabo el banderazo de salida del gran acontecimiento "Múzquiz Off Road", en su 2a. Edición, con la participación de alrededor de 400 entusiastas del deporte extremo.

La profesora Diana Guadalupe Haro Martínez subsecretaria de Gobierno en la Carbonífera presidió el banderazo de salida acompañada del regidor, doctor Luis Mondragón con la representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez y el ingeniero Diego Elguezabal, coordinador del evento.

Razers, Jeeps, cuatrimotos, tripulados por personas de todas las edades se adentraron en la serranía de la Sierra Santa Rosa, recorriendo 220 kilómetros, disfrutando de momentos llenos de aventura y paisajes naturales, pasando por el kañón de La Alameda, no sin antes, escuchar con atención el reglamento de seguridad.

Las actividades comenzaron desde el viernes por la tarde, cuando los participantes arribaron al Pueblo Mágico de Múzquiz.

En el Centro Histórico se realizó una exhibición de vehículos, para posteriormente concentrarse en el parque La Cascada, donde recibieron sus kits de participación y compartieron una cena de bienvenida.

El recorrido inició desde el estacionamiento del parque, siguiendo la ruta hacia la sierra. Durante el trayecto, los asistentes pudieron admirar la riqueza natural de la región, en un ambiente de convivencia y esparcimiento.

Más de 250 vehículos se sumaron a la travesía, llegando hasta el Río Sabinas, donde los participantes convivieron y disfrutaron del manantial durante todo el día.

El evento atrajo a familias provenientes de Estados Unidos y diversos estados del país, quienes aprovecharon el fin de semana para integrarse a esta experiencia única, fortaleciendo el turismo y la proyección de Múzquiz como destino de aventura.

Cabe destacar que el "Múzquiz Off Road" se desarrolló como un paseo familiar, sin competencias de velocidad, con el objetivo de recorrer y apreciar los diferentes lugares que ofrece la sierra de Múzquiz, consolidándose como una actividad que promueve la unión, el turismo y el contacto con la naturaleza.