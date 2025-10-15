Falsa alarma despierta a Cruz Roja en Sabinas

SABINAS, COAH.- Una falsa alarma movilizó a los paramédicos de la Cruz Roja de Sabinas y a los bomberos después de que se reportara a una persona inconsciente en la calle en la Villa de Agujita.

Según Nicolás Puente González, coordinador de paramédicos de la Cruz Roja, la persona resultó ser una señora que estaba dormida en la calle.

La señora, conocida en la comunidad, presenta crisis convulsivas y había sido atendida por la Cruz Roja en varias ocasiones anteriores. En esta ocasión, las personas que la vieron acostada en la calle llamaron a los servicios de emergencia, pensando que estaba inconsciente.

Al llegar al lugar, los paramédicos y los bomberos encontraron a la señora dormida y no requirió atención médica. Puente González destacó que este tipo de falsas alarmas pueden generar gastos innecesarios y distraer a los servicios de emergencia de situaciones reales que requieren atención.

El coordinador de paramédicos hizo un llamado a la comunidad para que verifique la situación antes de llamar a los servicios de emergencia. "Es importante checar primero y no movilizar a los servicios de emergencia sin necesidad", enfatizó.

La Cruz Roja de Sabinas está comprometida con la atención a la comunidad y busca optimizar sus recursos para atender las emergencias reales que se presentan en la región.