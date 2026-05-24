Alexa Carolina Treviño es coronada Belleza Tec 2026

SABINAS, COAHUILA. En el marco de la celebración del Día de la y el Estudiante, el Tecnológico Nacional de México Región Carbonífera llevó a cabo el certamen "Belleza Tec 2026", donde la estudiante Alexa Carolina Treviño Contreras fue elegida como la nueva soberana de la institución, tras destacar por su seguridad, carisma, porte y desenvolvimiento escénico durante la competencia realizada el pasado 21 de mayo en la explanada del plantel.

El evento y sus participantes

El evento reunió a estudiantes, personal docente y autoridades educativas, quienes disfrutaron de una noche llena de entusiasmo y apoyo hacia las participantes. Las jóvenes Samantha Yeraldi Rauda Zamora, Ana Regina Martínez Cruz, Linsy Saucedo Rodríguez, Sofía Monstserrat Saynes Rangel y Alexa Carolina Treviño Contreras representaron a distintas carreras del Tecnológico, demostrando elegancia y dominio de la pasarela en las diferentes etapas del certamen.

Durante la ceremonia se contó con la presencia de Diana Guadalupe Haro Martínez, subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera, quien acudió en representación de la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Martha Elena Moncada Zertuche. También estuvieron presentes el director general del Tecnológico, Luis Carlos Longares Vidal, así como autoridades académicas y administrativas de la institución, acompañados por la reina saliente María Jimena Contreras Morales, Belleza Tec 2025.

Evaluación y resultados del certamen

La elección de la nueva representante estudiantil estuvo a cargo de un jurado integrado por profesionistas y representantes del ámbito empresarial, educativo y deportivo de la región, quienes evaluaron aspectos como desempeño en pasarela, vestido de fantasía, proyección escénica, elegancia y expresión oral. Tras una cerrada deliberación, Alexa Carolina Treviño Contreras obtuvo el título de Belleza Tec 2026, mientras que Samantha Yeraldi Rauda Zamora recibió el reconocimiento de Señorita Fotogenia y Elegancia, y Alexa Carolina también fue distinguida como Señorita Simpatía.

El evento fue complementado con la participación del grupo de baile moderno del Tecnológico, que brindó un espectáculo artístico que dio mayor realce a la celebración. Finalmente, autoridades educativas felicitaron a todas las concursantes por su entusiasmo y dedicación, además de reconocer el trabajo realizado por María Jimena Contreras Morales durante su reinado al representar dignamente a la institución durante el periodo 2025-2026.