San Juan de Sabinas: establecen cerco sanitario por gusano barrenador

Sabinas, Coahuila.- Luego de confirmarse un caso positivo de gusano barrenador en el municipio de San Juan de Sabinas, la Asociación Ganadera Local de Sabinas activó un centro de operaciones emergente para coordinar las acciones de contención y vigilancia sanitaria en la región carbonífera. El presidente del organismo, Alfonso Ramos Bone, informó que las medidas se implementaron de manera inmediata en coordinación con autoridades estatales, municipales y federales.

El dirigente ganadero explicó que la Asociación Ganadera facilitó un espacio que actualmente funciona como centro de operaciones y laboratorio de campo, desde donde se organizan las labores de supervisión y análisis. Indicó que las cuadrillas encargadas de los recorridos están integradas por personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, quienes trabajan directamente en la inspección del ganado y en la recepción de muestras sospechosas.

Ramos Bone detalló que cualquier productor puede acudir gratuitamente a entregar muestras para su análisis. Precisó que, en caso de localizar larvas o lesiones sospechosas, las muestras son revisadas inicialmente en el laboratorio de campo y posteriormente enviadas a un laboratorio especializado en Chiapas, donde se confirma si existe o no presencia del gusano barrenador.

Asimismo, señaló que ya fue instalado un primer cerco sanitario en la zona donde se detectó el caso positivo, en San Juan de Sabinas. Explicó que las brigadas realizaron recorridos en un radio inicial de 20 kilómetros y que posteriormente el perímetro de vigilancia se ampliará hasta los 40 kilómetros. Destacó que, hasta el momento, no se han encontrado nuevos casos positivos ni sospechosos durante los trabajos de barrido realizados en los últimos días.

El líder ganadero advirtió que las recientes lluvias, sumadas a las altas temperaturas y la humedad, generan condiciones favorables para la reproducción de la mosca transmisora de esta plaga. Explicó que como parte de las acciones preventivas se aplica Doramectina al ganado, un desparasitante que elimina las larvas cuando la mosca deposita sus huevecillos en animales tratados, reduciendo así el riesgo de propagación.

Finalmente, Alfonso Ramos Bone reiteró que tanto el medicamento como el trabajo de las cuadrillas son completamente gratuitos para los productores. Añadió que únicamente se solicita el acceso a los ranchos y apoyo para el manejo del ganado, debido a la complejidad de las labores. Subrayó que el objetivo principal es contener la plaga y proteger la actividad ganadera de toda la región carbonífera.