Gregorio Garza Vázquez confirma servicio de comedor en Sabinas

SABINAS, COAH.- El Digno Gran Caballero Marcos Gregorio Garza Vázquez confirmó que el comedor de la organización Caballeros de Colón ofrece alimentos a personas de escasos recursos todos los miércoles al mediodía, cumpliendo así con una de sus misiones.

Garza Vázquez explicó que Caballeros de Colón tiene tres principios fundamentales: caridad, unidad y fraternidad. "El primer principio es caridad, el segundo es la unidad, y el tercero es la fraternidad, hacerlo con amor por amor a Dios", dijo. También destacó la importancia del patriotismo y la fe católica en la organización.

El comedor comunitario ha estado sirviendo alimentos a la comunidad, y en los últimos meses ha atendido a más de 100 personas cada miércoles. "Es un número regular, pero estamos agradecidos por la oportunidad de servir", dijo Garza Vázquez.

Garza Vázquez agradeció a los miembros de Caballeros de Colón por su dedicación y esfuerzo para hacer posible el comedor comunitario. "Somos los brazos y los pies para hacer las cosas", dijo. También invitó a la comunidad a unirse a la organización y a apoyar su labor.

La reunión del miércoles fue la primera del año, y se espera continuar sirviendo a la comunidad con la misma dedicación y amor.