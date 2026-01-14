Contactanos
Coahuila

Gregorio Garza Vázquez confirma servicio de comedor en Sabinas

Caballeros de Colón se basa en principios de caridad, unidad y fraternidad para su labor social.

Por Carlos Macias - 14 enero, 2026 - 07:40 p.m.
Gregorio Garza Vázquez confirma servicio de comedor en Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- El Digno Gran Caballero Marcos Gregorio Garza Vázquez confirmó que el comedor de la organización Caballeros de Colón ofrece alimentos a personas de escasos recursos todos los miércoles al mediodía, cumpliendo así con una de sus misiones.

      Garza Vázquez explicó que Caballeros de Colón tiene tres principios fundamentales: caridad, unidad y fraternidad. "El primer principio es caridad, el segundo es la unidad, y el tercero es la fraternidad, hacerlo con amor por amor a Dios", dijo. También destacó la importancia del patriotismo y la fe católica en la organización.

       

      El comedor comunitario ha estado sirviendo alimentos a la comunidad, y en los últimos meses ha atendido a más de 100 personas cada miércoles. "Es un número regular, pero estamos agradecidos por la oportunidad de servir", dijo Garza Vázquez.

      Garza Vázquez agradeció a los miembros de Caballeros de Colón por su dedicación y esfuerzo para hacer posible el comedor comunitario. "Somos los brazos y los pies para hacer las cosas", dijo. También invitó a la comunidad a unirse a la organización y a apoyar su labor.

       

      La reunión del miércoles fue la primera del año, y se espera continuar sirviendo a la comunidad con la misma dedicación y amor.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados