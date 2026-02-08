Claudia Sheinbaum acompaña a deudos en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A vísperas del Vigésimo Aniversario Luctuoso de los 65 mineros fallecidos en la tragedia registrada en la Mina Pasta de Conchos aquel 19 de febrero del 2006, Don Fernando Acosta Esquivel, líder del Partido Comunista, confirmó la asistencia de la Presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en acompañamiento a las viudas y deudos de las víctimas mortales.

Mencionó que serán tres las ceremonias a realizar, la primera encabezada por las viudas que como cada año, durante estos ya casi 20 años, realizan en el campamento, iniciando con la vigilia a las 02:10 horas, recordando aquella fatídica fecha y honrando la memoria de los héroes del carbón, contando con la presencia de viudas, deudos, juventud comunista de México y delegados sindicales de diferentes secciones mineras del Sindicato Minero Nacional que encabeza el Licenciado Napoleón Gómez Urrutia.

De igual forma se llevará a cabo la ceremonia litúrgica en los patios de la mina, cerca de las 12:00 del mediodía, liturgia oficiada por el Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola y, en punto de las 2:00 de la tarde, se efectuará el acto luctuoso mediante el cual la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos Claudia Sheinbaum Pardo, acompañará a los deudos, a la entrada de la bocamina de Pasta de Conchos.

Destacó el entrevistado que, dicha ceremonia será un acto muy representativo ya que, ningún Presidente de la República ha asistido a alguna ceremonia para recordar a los mineros

Dejó en claro que, la residencia sigue, gracias a las viudas y a los familiares quienes, desde el día del siniestro, ellos exigieron la recuperación de los cuerpos.

"En ese tiempo exigían la búsqueda y el rescate porque se suponía que estaban aún vivos los trabajadores, desgraciadamente todo se suspendió y aquí el tiempo nos ha dado la razón porque los cuerpos que se han rescatado, que a la fecha son 25, han sido extraídos completos, sin desgarramientos, con sus ropas, sin están calcinadas, lo cual nos indica que la versión que manejó la empresa en su momento y el propio gobierno, fue falsa, dejándolos sepultados, sin saber si estaban vivos o estaban muertos", mencionó el líder.

Acosta Esquivel, añadió a la vez que, debido a las inclemencias del tiempo, se dieron a la tarea de rehabilitar el campamento donde año con año se reúnen para recordar a los mineros, esto con el objetivo de proteger la salud de los asistentes.