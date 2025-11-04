Aplicación de vacunas contra COVID-19 e Influenza en Sabinas

SABINAS, COAH.- Como parte de la campaña de vacunación invernal 2025, personal de la Secretaría de Salud acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio Público en la Región Carbonífera para aplicar dosis contra la Influenza y el COVID-19. Esta acción busca reforzar la protección sanitaria entre quienes laboran en espacios de atención ciudadana.

La jornada fue realizada por instrucciones del jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, quien dispuso el traslado del personal médico hasta la delegación regional para garantizar el acceso directo al biológico. La estrategia forma parte del esfuerzo por acercar los servicios de salud a sectores clave de la administración pública.

Durante la aplicación, también se vacunó a ciudadanos que se encontraban en el lugar realizando trámites o presentando denuncias. Esta medida preventiva amplía el alcance de la campaña y promueve el cuidado colectivo, especialmente en espacios de alta afluencia.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud de Coahuila reafirma su compromiso de seguir las directrices del gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocadas en proteger la salud de las y los coahuilenses. La intervención en la Fiscalía se suma a las múltiples brigadas desplegadas en la región carbonífera.

Finalmente, se invita a la población en general a acudir a los Centros de Salud y Hospitales Generales de la región, donde se cuenta con disponibilidad de vacunas. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para enfrentar la temporada invernal con responsabilidad y cuidado comunitario.