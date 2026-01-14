Frío en Sabinas: Mercedes Gámez Puente y su lucha por sobrevivir

SABINAS, COAH.- Mercedes Gámez Puente, de 84 años, comparte su experiencia sobre cómo sortea el frío en esta temporada de invierno. "No pues con frío y todo bien, ya ve cómo está el tiempo y uno ya grande, pues ya le cala el frío", dice con una sonrisa triste.

Gámez Puente vive con su esposa y se las arregla con la poca pensión que recibe y la ayuda del gobierno. "Pues no más lo que me dan de la pensión esa que nos da el Gobierno", dice. A pesar de su edad, Gámez Puente sigue activo y se las arregla para mantener su humilde hogar ubicado en la colonia Sarabia.

"Ahí batallando, ahí bien forraditos y ahí andamos", dice Gámez Puente, mostrando su resiliencia ante las adversidades. Sin embargo, es evidente que el frío le afecta, y se ve en su rostro la preocupación por su situación y su salud, que todavía les alcanza para acudir a un comedor comunitario.

Gámez Puente asiste al comedor comunitario del Club Caballeros de Colón cada miércoles, donde recibe un plato de comida caliente. "Sí, cada miércoles vendemos aquí", dice con una sonrisa. Es un momento importante para él y su esposa María, ya que les permite socializar y sentirse acompañados.

A sus 84 años, Gámez Puente es consciente de que necesita apoyo. "No pues siempre es bienvenida toda ayuda que salga del corazón de las personas, pues no mucho, no más que no se olviden de uno de la gente", dice con humildad. Su petición es un llamado a la solidaridad y al apoyo a las personas mayores que luchan por sobrevivir en un mundo que a veces se olvida de ellos.