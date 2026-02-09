Fundación María Amor ayuda a familias vulnerables en Sabinas

SABINAS, COAH.- La fundación María Amor, encabezada por la empresaria Ana Montemayor Rodríguez, continúa consolidando su compromiso con las familias de escasos recursos en esta ciudad.

Con el respaldo de su familia, la organización ha mantenido una presencia constante en la entrega de apoyos en especie y alimentos, buscando aliviar las necesidades más urgentes de la comunidad.

En fechas recientes, Montemayor Rodríguez realizó la entrega de pañales para adultos mayores, un recurso indispensable para quienes enfrentan problemas de salud y movilidad. Además, se distribuyeron tambos para basura y almacenamiento de agua potable, especialmente en sectores donde el abasto es irregular, demostrando sensibilidad hacia las condiciones cotidianas de las familias beneficiadas.

La empresaria destacó la importancia del apoyo de su familia, que ha sido fundamental para sostener estas actividades durante más de dos décadas. Este esfuerzo se complementa con el comedor comunitario, que cada viernes al mediodía ofrece cientos de raciones de alimentos a quienes acuden al espacio ubicado en la colonia Centenario.

El comedor no solo atiende a los asistentes, sino también a personas que, por motivos de salud, permanecen postradas en sus hogares. Asimismo, voluntarios de la fundación llevan alimentos al interior de la cárcel municipal, extendiendo la solidaridad hacia quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Con estas acciones, la fundación María Amor reafirma su papel como un pilar de apoyo social en Sabinas, fortaleciendo la unión comunitaria y ofreciendo un ejemplo de compromiso y empatía que trasciende generaciones.