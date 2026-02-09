Incendio en tortillería La Texana: bomberos controlan la situación

SABINAS, COAH.- Un incendio se registró en la tortillería La Texana, ubicada en la zona centro de la ciudad la tarde del lunes. Elementos de bomberos, policía municipal y paramédicos acudieron al lugar para sofocar las llamas y auxiliar a los empleados.

Según testigos, el incendio se originó al parecer por una fuga de gas, por lo cual bomberos realizaron las maniobras necesarias para controlar el fuego. Se evacuaron utensilios y equipo, incluyendo hieleras y otros objetos utilizados para elaborar tortillas.

Los bomberos también se subieron al techo de la tortillería para controlar el incendio y enfriar un tanque de gas LP estacionario, para evitar una posible explosión. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas, solo daños materiales.

El incendio se registró en la intersección de la avenida Abasolo y la calle Ignacio Zaragoza, en la colonia centro de Sabinas. La tortillería La Texana es una conocida empresa local que ofrece servicios a la comunidad.

Los propietarios y trabajadores de la tortillería se encuentran en el lugar realizando las diligencias correspondientes. La causa del incendio aún no ha sido determinada y se espera que los bomberos realicen una investigación para determinar la causa del siniestro.