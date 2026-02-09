Motomandados en Sabinas buscan organización: Jaime Alberto Ortega

SABINAS, COAH.- Un grupo de 17 personas dedicadas a los motomandados en Sabinas solicitaron ser integrados en una organización para tener entendimiento con las autoridades y poder trabajar de libre tránsito a bordo de sus vehículos. La agrupación, llamada Motomandados Unidos de Sabinas, busca distinguirse de los motociclistas que no respetan las señales de tránsito y ofrecer un servicio de calidad.

Jaime Alberto Ortega Medrano, explicó que tienen seis años ofreciendo el servicio de reparto de comida y entrega de alimentos en Sabinas. "Queremos profesionalizar nuestro oficio y recibir capacitación para trabajar en coordinación con las autoridades", dijo.

La agrupación cuenta con un padrón de 17 motociclistas que están dispuestos a trabajar en coordinación con las autoridades. "Estamos aquí para ofrecer nuestros servicios y pedir apoyo para trabajar en regla con nuestras motocicletas y respetar las señales de tránsito", agregó.

La agrupación busca recibir un distintivo y apoyo para trabajar de manera segura y eficiente. "Se le hizo la petición a las autoridades y nos van a entregar unos chalecos y un distintivo", aseguró el entrevistado.

La creación de Motomandados Unidos de Sabinas es un paso hacia la profesionalización de este oficio y busca mejorar la imagen de los motomandados en la ciudad. La agrupación está dispuesta a trabajar en coordinación con las autoridades para lograr su objetivo.