35 mujeres reciben atención

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - La Secretaría de las Mujeres de Coahuila en la Región Carbonífera ha atendido alrededor de 35 casos de féminas violentadas en lo que va del año, concretamente en el Municipio de Múzquiz, informó la titular de la dependencia, profesora Griselda Rodríguez de Los Santos.

La funcionaria destacó que la atención se ha brindado de manera integral y de forma gratuita a cada una de las víctimas, a fin de que puedan salir adelante y, sobre todo, de la vida que llevan.

Atención integral a víctimas

Explicó que la mayoría de las afectadas han denunciado violencia psicológica, siendo un agente del Ministerio Público quien se encarga de dar trámite a los procesos legales correspondientes. Con ello, se busca que las víctimas tengan un acceso más rápido y directo a la justicia.

La funcionaria recordó que anteriormente las mujeres debían trasladarse hasta la ciudad de Sabinas para recibir atención y terapia psicológica, lo que representaba un obstáculo para muchas de ellas.

Hoy en día, gracias a la instalación del Centro de la Mujer en Múzquiz, las víctimas pueden acceder a estos servicios sin necesidad de desplazarse largas distancias.

Normalización de la violencia

Asimismo, señaló que aún existen mujeres que tienden a normalizar la violencia, lo cual no debe ser aceptado. Por ello, además de la asesoría legal, se les brinda terapia psicológica adecuada para ayudarlas a reconocer y enfrentar estas situaciones, fortaleciendo su autoestima y capacidad de decisión.

Finalmente, Rodríguez de Los Santos puntualizó que, de los 35 casos atendidos, únicamente el 50 % de las mujeres han decidido presentar denuncias penales.

Las más afectadas son jóvenes de entre 20 y 35 años de edad, en su mayoría que viven en unión libre, lo que refleja la necesidad de seguir trabajando en la prevención y atención de la violencia de género.