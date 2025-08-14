Curso de Cardistry en Casa de la Cultura de Sabinas

SABINAS, COAH.- El profesor Ramiro Flores Morales, coordinador de cultura en la región carbonífera, invitó a la comunidad a participar en las actividades programadas en la Casa de la Cultura durante el periodo vacacional. Una de las actividades destacadas es el curso de Cardistry 'Trucos con Barajas' que impartirá Ernesto Villareal, un experto en el manejo de cartas y habilidades con la baraja.

El curso se llevará a cabo este sábado 16 de agosto a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura y promete ser una experiencia recreativa y divertida para todos los asistentes. El instructor Ernesto Villareal es originario de Sabinas y es conocido ampliamente por su habilidad para realizar trucos con la baraja y también es coleccionista de cartas.

El entrevistado llamó a los ciudadanos interesados en aprender estas habilidades, acudan puntualmente al taller de cardistry, donde aprenderán paso a paso cada una de las técnicas que se requieren para hacer magia con las barajas.

Cabe resaltar que en este arte, existen cartas o barajas especiales para el desarrollo de cada uno de los vistosos trucos, que hacer creer que es magia, sin embargo, se trata de técnica basada en mucha práctica.

El taller será abierto a todo el público y se realizará en los espacios de la Casa de la Cultura ubicada a espaldas del Museo Francisco Villa a partir de las 10 horas de mañana sábado.