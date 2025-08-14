Vecinos de El Bajío preocupados por seguridad de ancianos

MÚZQUIZ, COAH.- La tranquilidad del barrio El Bajío se vio interrumpida la noche de ayer, cuando un hombre de la tercera edad fue víctima de un violento asalto. Amado Estrada, de 83 años, acudió esta mañana ante las autoridades para denunciar el ataque que sufrió por parte de dos sujetos no identificados.

Según el testimonio del afectado, los agresores lo interceptaron mientras caminaba por la zona, lo golpearon en el brazo y forcejearon con él, aparentemente bajo la sospecha de que llevaba dinero consigo. A pesar de la violencia del encuentro, Estrada logró resguardarse, aunque con lesiones que requirieron atención médica.

El caso ha generado preocupación entre vecinos del sector, quienes exigen mayor vigilancia y medidas de seguridad para proteger a los adultos mayores, especialmente en horarios nocturnos.

Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para dar con los responsables, mientras que el señor Estrada se recupera de las heridas sufridas.