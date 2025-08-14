Accidente vial en Sabinas deja a motociclista con lesiones

SABINAS, COAH.- Un joven motociclista de nombre Julio, de 18 años de edad, resultó herido la tarde de este miércoles luego de sufrir una aparatosa caída mientras circulaba por la intersección de las avenidas Madero y Emilio Carranza. El accidente ocurrió cuando un vehículo se atravesó de manera repentina en su camino, obligándolo a realizar una maniobra evasiva que terminó en tragedia.

Testigos del percance señalaron que el conductor del automóvil involucrado no respetó el paso del motociclista, lo que provocó que Julio perdiera el control de su unidad. La motocicleta derrapó sobre el pavimento, y el joven cayó violentamente, sufriendo lesiones visibles en el brazo izquierdo. Vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia, quienes acudieron rápidamente al lugar.

Paramédicos brindaron atención inmediata al joven, diagnosticando una fractura en el brazo izquierdo, específicamente en los huesos radio y cúbito. Tras estabilizarlo, fue trasladado al Centro de Salud Sabinas, donde permanece bajo observación médica. Su estado de salud se reporta como estable, aunque requerirá tratamiento especializado para su recuperación.

Elementos de tránsito municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado si el conductor del vehículo fue detenido o si enfrentará alguna sanción por su imprudencia. Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a conducir con responsabilidad y respetar los señalamientos viales.

Este accidente pone de relieve la vulnerabilidad de los motociclistas en las calles de Sabinas. Se espera que se refuercen las medidas de seguridad vial para prevenir futuros incidentes que puedan poner en riesgo la vida de los jóvenes que utilizan este medio de transporte.